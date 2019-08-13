تصل درجة الحرارة إلى 39 على القاهرة.. تعرف على توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس، ومعتدل على السواحل الشمالية يوم الجمعة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين.

حالة الطقس يوم الأربعاء 14 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

حالة الطقس يوم الخميس 15 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

حالة الطقس يوم الجمعة 16 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.