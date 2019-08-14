منها البوتكس.. “الصحة” تحذر من 3 أدوية في الأسواق

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أصدرت إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، بيانًا أمس الثلاثاء، حذّرت فيه من العبوات المغشوشة وغير المسجلة التي تُطرح في الأسواق للبيع، وهي 3 مستحضرات، موضحة أنَّ المستحضرات الثلاثة هي البوتكس، وamoxy 20%، وzytiga 500 mg tab.

وطالبت وزارة الصحة، في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 جميع المستشفيات العامة والخاصة، على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسة الصيدلية، إذا لم تجد ما يثبت شراء هذه المستحضرات، وكذا ضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

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وأكدت وزارة الصحة ضرورة تحريز ما يوجد في الأسواق من هذه المستحضرات بعد اتخاذ جميع الإجراءات، لأن تلك العبوات مغشوشة منها مستحضر Botox. Vial، برقم تشغيل c 4122c3، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة “الليرجان”.

كما حذَّرت وزارة الصحة، في منشور لها حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري amoxy 20%، وهو العقار المُستخدم لعلاج النزلات المعوية للدواجن، مشيرة إلى أن العبوات مدون عليها أنها من إنتاج “الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية”.

وأكدت وزارة الصحة، في منشورها، أن المستحضر البيطري amoxy 20% غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات، لذا أرسلت وزارة الصحة منشورها إلى جميع المديريات الصحية في جميع المحافظات؛ لتحريز هذا المستحضر المغشوش بموجب محاضر رسمية.

كما حذَّرت إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، من دواء مُهرب ومغشوش وغير مسجل، وهو مستحضر zytiga 500 mg tab، مشيرة إلى أنَّ الشركة أبلغت بوجود مستحضر مُهرب.