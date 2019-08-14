لـ”سوء سلوكه”.. مزارع يقتل شقيقه في قنا

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قتل مزارع شقيقه مساء أمس الثلاثاء، بطعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه، لاشتباكه معهم في مشكلات متعددة في مركز دشنا شمال محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية في مديرية الأمن، يفيد بمصرع “عبدالرؤوف م. ع” (32 عامًا)، مقيم في قرية أبودياب في مركز دشنا، بطلقات نافذة من سلاح أبيض في أنحاء متعددة من جسده.

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وكانت التحريات الأولية، كشفت لرجال البحث الجنائي في مديرية الأمن، عن أن المجني عليه قتل على يد شقيقه إدريس (41 عامًا)، إثر شكوى الأهالي منه، بسبب افتعاله العديد من المشكلات معهم، حيث نهر الأخير شقيقه لعدم افتعال مشكلات، ما أدى إلى طعنه بسلاح أبيض بغرض تأديبه، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وحررت قوات الأمن المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.