انتحار مأمور قسم الشروق بطلقة في الرأس إثر مروره بأزمة نفسية

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شهدت منطقة الشروق أمس حادثة انتحار ، حيث لقي عميد قسم شرطة الشروق، مصرعه بعد انتحاره بطلقة في رأسه إثر مروره بأزمة نفسية حادة لم يتمكن من تجاوزها.

ومن ناحيته صرح مصدر أمني، أن العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق، أطلق النار على رأسه بسلاحه الميري داخل مكتبه، وقد تم العثور على جثته قتيلًا هناك.

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واشار عدد من شهود عيان، إلى أن العميد أيمن أبو طالب تعرض للوم من قياداته، وهو ما دفعه على أثره إلى الذهاب إلى مكتبه وسمع الحضور دوي إطلاق نار فوجدوه قتيلًا.

وأكد المصدر الأمني، أن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب وفاة مأمور قسم الشروق، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن هذا الحادث لم يكن حادث الانتحار الأول في شهر أغسطس الجاري، حيث لقت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعها إثر شنق نفسها باستخدام حبل الغسيل، وذلك بسبب عدم تنفيذ أهلها لطلبها بشراء “لبس عيد جديد لها”، لمرورهم بضائقة مالية تمنعهم من ذلك.

وذكرت التحقيقات أن الطفلة “ع” كانت تمر بحالة نفسية سيئة، بسبب عدم تنفيذ أهلها لمطالبها، وهو ما جعلها تٌقدم على شنق نفسها باستخدام حبل الغسيل الداخلي بمسكنهم، في منطقة عرب الطويلة في المطرية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

كذلك شهدت محافظة المنوفية حادث انتحار اخر مطلع الشهر الجاري، حيث لقى شاب بمستشفي شبين الكوم الجامعي، مصرعه بعد تحويلة من مستشفي تلا العام نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تسمم فيما فشلت محاولة إنقاذه.

وكان اللواء محمد ناجي أباظة، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي “محمد ، ص،ع” 27 عامًا بدون عمل ومقيم قرية كفر العلوي، دائرة مركز تلا، مصابًاا بالتسمم وفشلت محاولات إسعافة.

وورد في التحقيقات أنه بسؤال والدته عن سبب الإصابة بالتسمم، أقرت بتناوله “قرص الغلة” نتيجة لخلافات زوجية، وبالكشف عليه من قبل مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة التسمم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.