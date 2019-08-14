المطار يستقبل اليوم أولى رحلات الحجاج من السعودية للقاهرة

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استقبل اليوم الجسر الجوي لشركة مصر للطيران، أولى رحلات عودة الحجاج من أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أكدت مصادر في مطار القاهرة الدولي، أنّ المطار سوف يستقبل ما يقرب من 14 رحلة على مدار اليوم، من أجل نقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة عقب انتهاء أداء شعائر الحج.

وأنهت الصالة الموسمية للحج والعمرة القائمة بمطار القاهرة الدولي، تحت رئاسة الملاح أشرف حافظ، من كافة استعداداتها من أجل استقبال أولى رحلات عودة الحجاج المصريين النظاميين من أراضي المملكة العربية السعودية، بعد الانتهاء من أداء شعائر موسم الحج.

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أتمت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحت رئاسة المهندس أحمد فوزي وهو رئيس الشركة، خطة تم وضعها بشكل متكاملة من أجل استقبال رحلات العودة، وتسهيل إنهاء إجراءات وصول جميع الحجاج، مع الالتزام بنفس المستوى الذي تم من خلاله سفرهم من أجل أداء فريضة الحج، حيث تم التعاون مع الجهات المسؤولة لتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله خلال رحلات عودتهم إلى الأراضي المصرية، خصوصاً لفئة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات، وتم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران من أجل مساعدة الحجاج، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم خلال أسرع وقت ممكن بيسر وسهولة.

تم تجهيز “خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية”، استعداداً لعودة الحجاج، كما يوجد بتلك الخيمة مقاعد لأسر الحجاج، وذويهم من المستقبلين، من أجل توفير سبل الراحة لهم خلال استقبال ذويهم، ومن المتعين أن يتم استقبال الحجاج، بعروض فرق التنورة والمزمار، والطبل البلدي، التي تتواجد أمام الصالة الموسمية، وفي مبنى الركاب رقم 2، وفي مبنى الركاب رقم 1.

وقد قامت الشركة القابضة مصر للطيران تحت رئاسة الطيار أحمد عادل، بوضع اللمسات الأخيرة من أجل البدء في مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام لأراضي الوطن، وحسب الجدول المعد بشكل مسبق تصل أولى رحلات الجسر الجوى من خلال شركة مصر للطيران اليوم قادمة من مطار جدة، في حين يعود الحجاج عبر مطار المدينة المنورة مع بداية يوم السبت القادم.

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