Advertisements

تشهد مدينة مرسى مطروح الساحلية حالة من الزحام الشديد الذي لم تشهده المدينة من قبل خلال السنوات السابقة، وقد تسببت تلك الحالة من الزحام الشديد إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق المصيفية إلى ما يقرب من 1700 جنيهاً مصرياً لليلة واحدة على البحر مباشرة، وهو أعلى سعر قد سجلته الشقق المصيفية بمدينة مرسى مطروح خلال هذا العام.

وقد انقسم أهالي مرسى مطروح بين معارض ومؤيد لارتفاع أسعار الشقق المصيفية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث يقول أحد قاطني مرسى مطروح ويسمى “عطية السرحاني”، أن الشقة قد سجلت بمنطقة الفيروز على البحر مباشرة ما يقرب من 1700 جنيهاً مصرياً هذا يعد مبلغ كبير، وأسعار الشقق مبالغ فيها خلال تلك الفترة.

Advertisements

في حين أعلن مواطن من مرسى مطروح ويسمى “عادل نافع”، أن هناك أسعار تأجير الشقق الفاخرة جداًّ تبدأ من 2500 جنيهاً مصرياً فى الليلة الواحدة، وأعلن مواطن أخر من قاطني مطروح يسمى “خميس اللافي”، إن كافة الأشياء يتم احتسابها بثمن غالي على مالك الشقة، أو صاحب العمارة، حيث يتم احتساب سعر المياه سياحياً للمتر المكعب بقيمة 42 جنيهاً، وأيده في هذا مواطن أخرى يسمى الحاج “عمر الدسوقي”، حيث قال، “إشتريت مياه قطاع خاص 50 متر مكعب بسعر 1800 جنيه، واستغلال ما بعده إستغلال برفع أسعار المياه على أصحاب العمارات خلال فترة الصيف”.

من ناحية أخرى فقد شهدت شوارع مدينة مرسى مطروح الساحلية مساء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الرابع للعيد حالة من الزحام الشديد بشارع إسكندرية، الذي يعد أكبر شارع في شوارع مرسى مطروح، ومنطقة الكورنيش، والمناطق التي يوجد بها عمارات، وفنادق المصيفية، وبلغت درجة الزحام حد الاختناق، في ظل عدم وجود أماكن من أجل ركنة السيارات بسبب عدم وجود جراجات عمومية بالشوارع، والأحياء الرئيسية القائمة بوسط المدينة الساحلية.

وقد قضى مصطافى مرسى مطروح السهرات بالشوارع، وفي منطقة الكورنيش، وعلى الكافتريات، وفي الأماكن العامة حتى صباح رابع أيام العيد مستمتعين بأجواء مرسى مطروح الجمالية كمدينة ساحلية بظل الأمن والأمان الذي تنعم به المدينة، في حالة من الزحام الذي لفت نظر الجميع ليس المصطافين فقط، ولكن أهالي مرسى مطروح أنفسهم الذين لم يروا هذا المشهد مسبقاً.

أقرا المزيد تفاصيل “رحلة الزمن الجميل” على مسرح القاهرة للعرائس وأسعار التذاكر