برلمانيون يطالبون بتجريم “تعذيب الأضاحى” بهدف القضاء على “فوضى الذبح”

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طالب عدد من المتخصصين والخبراء بضرورة أن يتم سن تشريع من أجل تجريم تعذيب الحيوانات والأضاحي أثناء ذبحها، والعمل على تشديد العقوبة على المخالفين، بعد أن انتشرت المشاهد الخاصة بتعذيب، وإهانة الأضاحي، والتمثيل بها قبل ذبحا، ومن تلك المشاهد اللي انتشرت صورة شخص وهو يجر بقرة بسيارته، وآخر وهو يلتقط صوراً مع رأس ماشية بعد أن تم ذبحها، وثالث المشاهد قيام شخص بربط الأضحية بعد أن تم سلخها على ظهره أثناء قيادة دراجته النارية.

عبدالغني هندي: الاعتداء على الحيوانات ليس من الإسلام والذبح له آداب

وقد علق إمام الأوقاف الشيخ أحمد البهى، على مشاهد تعذيب الأضاحى، “إن الله جل وعلا غنى عن أضاحيكم، لأن التقرب إليه ليس بالتعذيب، والسحل”، وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبدالغنى هندى،” أن الاعتداء على الحيوانات ليس من الإسلام فى شىء، حيث أن ذبح الأضاحى له قواعد صارمة، وآداب واضحة”.

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وقد أرجع نقيب البيطريين السابق الدكتور سامى طه، السبب فى تلك المشاهد التي تعد “مروعة”، إلى أن ذبح 50% من الأضاحي يتم خارج المجازر التي تعد من الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وقد طالب بضرورة تحرك الإدارة المحلية من أجل منع هذه المخالفات طوال أيام العام، وليس فقط خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والعمل على تشديد العقوبة على جميع المخالفين.

مشروع قانون القتل الرحيم للحيوان

وقد أعلن النائب تامر الشهاوى عن تقدمه بمشروع قانون حول “القتل الرحيم للحيوان”، الذى يحظر قتل الحيوان بالسم، كما يحظر قتل الحيوان بإطلاق النيران، بينما طالب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري محمد الغول، بضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات.

وقد أكد خبراء، وناشطون بمجال رعاية حقوق الحيوان أن الدولة المصرية تشهد أول قانون بالعالم من أجل تنظيم التعامل مع الحيوانات، وتجريم تعذيبها، وكان ذلك خلال عام 1902م.

وقد أعلنت رئيس لجنة أخلاقيات جامعة القاهرة الدكتور خديجة جعفر بالنسبة إلى التعامل مع حيوانات التجارب، كانت الدولة المصرية لها السبق بإصدار هذا القانون من أجل تنظيم التعامل مع الحيوانات، وأشارت إلى أنه ساري حتى اليوم، ولم يصدر أى قانون خاص بإلغائه، وقد نص هذا القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام أو غرامة بقيمة 1 جنيه لكل مَن يعذب حيواناً.

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