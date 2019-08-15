نجل حسين سالم: دفنت والدي بجوار ابني تنفيذا لرغبته والعزاء يوم الأحد القادم

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صرح خالد حسين سالم، وهو نجل رجل الأعمال الشهير الراحل حسين سالم، إنه قد تم دفن والده اليوم الأربعاء بجوار حفيده الذي توفي قبل 3 سنوات.

وأضاف نجل رجل الأعمال الراحل حسين سالم، أن رغبة والده حسين سالم قبل عدة سنوات، كانت أن يدفن في أراضي جمهورية مصر العربية، ولكن بعد وفاة حفيده، ودفنه بإسبانيا فقد طلب أن يتم دفنه بجواره حفيده بنفس المقبرة، ولهذا السبب فقد تم دفن رجل الأعمال الراحل حسين سالم بالدولة الإسبانية، ولم يتم نقل جثمانه إلى الأراضي المصرية.

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وقد أعلن نجل رجل الأعمال أن إجراءات العزاء سوف تكون في القاهرة، وأوضح سوف نقيم عزاء والدي حسين سالم بمصر يوم الأحد القادم بمسجد الشرطة لأن عددا كبيرا من أصدقاء العائلة يريدون أن يتم إقامة العزاء، ولذلك سوف يكون العزاء بالقاهرة في بمسجد الشرطة يوم الأحد القادم.

وبشان ما إذا كان هناك وصية لحسين سالم أم لا، فقد أعلن نجله، فقد كانت وصية والدي حسين سالم تتعلق بأمور شخصية، وأمور عائلية، ولا يوجد فيها ما يتعلق بالشأن العام، وأنه لا يريد التحدث عنها في وسائل الإعلام.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حفيد رجل الأعمال الراحل حسين سالم من ابنه خالد قد توفي خلال عام 2016 عن عمر يناهز الـ 15 عاماً، وقد تم دفنه في الدولة الإسبانية، وفقد توفى رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم عن عمر يناهز الـ 86 عاماً، في ساعة مبكرة من صباح أمس.

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