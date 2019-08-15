إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم

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أعلن مستشار وزار التموين والتجارة الداخلية للنظم الدكتور عمرو مدكور، أنه سوف يتم إيقاف صرف السلع المدعمة إلى أصحاب البطاقات التموينية الذين قد انطبقت عليهم كافة المحددات الخاصة بالحذف من منظومة الدعم السلعي خلال المرحلة الرابعة من الحذف من بطاقات التموين، وذلك اعتباراً من بداية شهر سبتمبر القادم لعام 2019، لمن تلقى رسائل قصيرة عبر بونات الخاصة بصرف السلع أو البونات الخاصة بصرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

وأضاف الدكتور عمرو مدكور خلال تصريحات صحفية له، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أعلن خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقد مسبقاً عن محددات المستبعدين ضمن المرحلة الرابعة من الحذف من منظومة الدعم السلعي، ولفت إلى أن الموقع الالكترونى “www.tamwin.com.eg”، سوف يواصل استقبال التظلمات للمحذوفين خلال المرحلة الرابعة، حيث أن عدم التظلم معناه إقرار المواطن المنطبق عليه شروط الحذف، بأنه غير مستحق للحصول على الدعم السلعي، سوف يتم وقف صرف السلع المدعومة له فقط مع الاستمرار في صرف الخبز المدعم.

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وأكد الدكتور عمرو مدكور إن محددات المستبعدين خلال المرحلة الرابعة من الحذف من منظومة الدعم السلعي قد كانت كالتالي:

من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهرياً أو أكثر.

الأسرة التي لديها أكثر من ثلاثة سيارات.

الأسرة التي تمتلك قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيهاً مصرياُ.

من يقوم بدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيهاً مصرياً.

الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة أحدث من موديل عام 2013.

كما تضمنت المحددات الحذف خلال المرحلة الرابعة من لديهم حيازة زراعية أكثر من 15 فدان زراعي.

الأسرة التي تدفع جمارك على الصادرات بقيمة أكثر من 100 ألف جنيهاً مصرياً.

الأسرة التي تستهلك فاتورة موبايل أكثر من 800 جنيهاً مصرياً.

الأسرة التي تقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

الأسرة التي لديها مرتب حكومي يصل إلى 12 ألف جنيه فأكثر شهرياً.

الأسرة التي تقوم بدفع الجمارك على الواردات بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه.

الأسرة التي لها مهنة عليا.

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