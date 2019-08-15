الأوقاف تعلن عن توزيع 75 طن من لحوم أضاحي خلال الأسبوع القادم بـ11 محافظة

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عقدت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف المصرية التي قد تم شكلها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعاليات اجتماع لها اليوم، تحت رئاسة رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية.

وقد أعلنت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي عن قرارها الخاص بالبدء في توزيع ما يقرب من 75 طن لحوم صكوك الأضاحي خلال الأسبوع الأول لعملية التوزيع، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم في 11 محافظة من المحافظات المصرية، على أن يكون التوزيع على الأسر المستحقة، والأسر الأولى بالرعاية، وقد شددت اللجنة على ضرورة التعامل باحترام، وإنسانية.

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نص جدول توزيع اللحوم

نص الجدول على توزيع اللحوم كالتالي:

توزيع ما يقرب من 5 طن في القاهرة يوم الجمعة القادم.

توزيع 10 طن في محافظتي القاهرة والجيزة يوم السبت القادم بالمناصفة.

ثم توزيع 10 طن على محافظة الجيزة، ومحافظة القليوبية يوم الأحد القادم.

ويليها توزيع اللحوم على محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة يوم الاثنين القادم.

ثم توزيع اللحوم في الفيوم، والمنيا يوم الثلاثاء القادم.

ثم توزيع اللحوم في محافظة وبني سويف، وأسيوط يوم الأربعاء القادم.

توزيع اللحوم يوم الخميس القادم في الإسكندرية، وسوهاج.

يوم الجمعة القادم الموافق 23 أغسطس سوف يتم توزيع ما يقرب من 10 طن في محافظتي الغربية والبحيرة.

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