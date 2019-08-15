“الأرصاد”: ارتفاع في الحرارة والرطوبة واحتمالية سقوط أمطار

Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعال، أنّ مصر تتعرض لموجة شديدة الحرارة، حيث إنها تتأثر بموجة موسمية حارة قادمة من الهند، مشيرا إلى أن الموجة ضربت مصر، أمس الأربعاء، وأنها درجة الحرارة ستصل إلى نحو 41 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح تليفزيوني، أنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض وستعود غدا الجمعة إلى معدَّلاتها الطبيعية، وستصل إلى 38 درجة، مشيرا إلى أنَّ نسبة الرطوبة ستنخفض أيضًا من الغد، ما يساعد على عدم الإحساس بارتفاع الحرارة، مشيرا إلى أنَّ الجزء الجنوبي من مصر سيتأثر بمنخفض السودان، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان، في نهاية اليوم.

Advertisements

من جانبه، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن الطقس سيكون مائلا للحرارة، اليوم الخميس الـ 15 من أغسطس 2019، وأنَّ حالة الجو ستبدأ في الاعتدال بداية من غد الجمعة 15 أغسطس.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الظواهر الجوية المتحكمة في طقس المناطق الشمالية، تتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تصل إلى نحو 90%، ما يزيد من نسبة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذّر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي السيارات على الطرق السريعة والقريبة من الزراعات والمناطق الساحلية لتكون الشبورة المائية، وطالب شاهين قائدي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة.

وتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعال، أن يكون طقس، اليوم الخميس، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وأن يكون حارًا على السواحل الشرقية، وأن يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيفًا ليلًا.

وتظهر السُّحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على المناطق الجنوبية منها حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح عليه “شمالية غربية”، وعن حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، بالإضافة إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح السطحية عليه “جنوبية شرقية”.

ويقدم موقع ” لقرائه بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، اليوم الخميس:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الفيوم 27 42

الإسكندرية 22 34

دمياط 25 34

بورسعيد 26 35

بلطيم 22 32

مطروح 22 32

السلوم 23 34

سيوة 23 41

الزقازيق 24 40

الإسماعيلية 23 41

شبين الكوم 26 40

طنطا 24 39

دمنهور 23 36

السويس 24 39

بني سويف 26 42

المنيا 22 42

أسيوط 25 42

سوهاج 25 42

قنا 26 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 46

شلاتين 30 39

أبو رماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 28 34

العريش 25 40

رفح 24 39

رأس سدر 27 41

نخل 19 40

نويبع 29 34

طابا 28 34

كاترين 19 30

الطور 26 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36