حادث تصادم ببورسعيد يسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم طفلين

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وقع حادث تصادم في محافظة بورسعيد وقد أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم طفلين، اليوم الخميس، بعد أن تصادمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية في شارع 23 بجوار ديوان عام محافظة بورسعيد.

أسماء المصابين بحادث التصادم

وقد تم نقل المصابين بحادث التصادم الذي وقع ببورسعيد إلى “مستشفى السلام بورسعيد”، وهم كالتالي:

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أمنية أنور، البالغة من العمر 30 عاماً، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن.

حمزة محمد حسن، البالغ من العمر 7 أعوام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

الطفلة أيسل محمد، البالغة من العمر 4 أعوام، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس.

كامل السيد، البالغ من العمر 57 عام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

محمد حسن،البالغ من العمر 34 عام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

سمير محمد، البالغ من العمر 63 عاماً، مصاب بنزيف بالبطن وكدمات بالجسم.

وقد تم إخطار النيابة العامة بحادث التصادم الذي وقع اليوم في بورسعيد بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، وقد تم تحرير محضر بواقعة التصادم.

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