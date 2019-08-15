انقلاب سيارة بموكب زفاف بأسيوط يسفر عن وفاة العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين

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لقي عريس حتفه، وابنة شقيقته إثر انقلاب سيارة ملاكي في أحد مواكب الزفاف في مركز البداري التابعة لمحافظة أسيوط، فيما أصيب ستة آخرين جراء الحادث.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، كان في طريقة لإحضار العروس من قرية العتمانية التابعة لدائرة المركز.

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وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أن العريس وابنة شقيقته قد لقيا حتفهما، وإصابة ما يقرب من 6 أشخاص آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعة، وجاري تحرير المحضر اللازم، كما تم رفع آثار حادث انقلاب السيارة الملاكي، والعمل على استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، فقد أصيب ما يقرب من 4 أشخاص بحادث إنقلاب سيارة على طريق “أسيوط/ سوهاج الزراعي”، عند كوبري الهمامية في مركز البداري، وقد تم نقل المصابين لمستشفى البداري المركزي.

وقد تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة البداري المقدم محمود بدوي، يفيد بانقلاب سيارة على طريق أسيوط سوهاج الزراعي” عند كوبرى الهمامية في دائرة مركز البداري.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة أربعة أشخاص بكسور، وكدمات وسحجات، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وتم رفع آثار الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، من أجل استكمال كافة الإجراءات القانونية.

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