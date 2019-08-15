فتح باب التسجيل في الماجستير والدبلومة للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

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صرح اليوم الخميس مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، عن فتح باب التسجيل الخاص برنامج دبلومة الدراسات العليا، وبرنامج الماجستير بالدراسات الهلينستية لخريجي الجامعات، وذلك حتى يوم 30 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

وأوضح البيان الصادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن البرنامج هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، وبين مؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وبين جامعة الإسكندرية، وهو متاح لـ 4 مجالات، وهي كالتالي:

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التاريخ والأدب. الفن والآثار والعمارة. الفلسفة. العلوم، ويتم تدريس تلك البرنامج باللغة الإنجليزية.

يعمل مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس على توفير منحة بنسبة تصل إلى 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين.

ويشترط في التسجيل للحصول على درجة الماجستير، بعض الشروط وهي كالتالي:

أن يكون الطالب حاصلاً على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون تقدير الطالب الدراسي جيد.

يمكن للطلاب الحاصلين على درجة ليسانس، أو بكالوريوس بتخصصات أخرى الحصول على دبلومة تأهيلية قبل التسجيل للحصول على درجة الماجستير.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية يهتم بـ الحقبة الهامة من تاريخ الإسكندرية، وهي الفترة التي أنشئت، وازدهرت فيها المدينة، وتمتد لنهاية عصر البطالمة، الذي تزامن مع نهاية عهد الملكة كليوباترا.

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