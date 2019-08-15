تعرف على موعد انكسار الموجة الحارة

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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الرطوبة بمصر خلال تلك الفترة يرتبط بسمات شهر أغسطس من كل عام، وأوضح أن موعد انكسار درجات الحرارة سوف يكون اعتباراً من الغد، وعودة درجة الحرارة من الجديد حول معدلاتها الطبيعية لتسجل درجة حرارة القاهرة ما يقرب من 38 درجة مئوية.

من جهة أخرى، فقد أكد الدكتور أحمد عبدالعال أن أراضي جمهورية مصر العربية في أمان، وبعيدة كل البعد عن أي إشعاع قد يحدث بأراضي الدولة الروسية بعد وقوع الانفجار النووي الذي حدث خلال الفترة السابقة بمدينة سفرودفنسك الروسية.

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وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “8 الصبح” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “دي إم سي” اليوم الخميس، أن الدولة المصرية خلال تلك الفترة متأثرة، بمنخفض الهند الموسمي، ومنخفض آخر قادم من الدولة السودانية، وغير متأثرة مطلقاً بأي منخفضات هوائية قادمة من الدولة الروسية، لفت لأهمية عدم الترويج لمثل تلك الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثر الدولة المصرية بانفجار روسيا النووي الذي وقع قبل أيام.

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