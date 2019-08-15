معلومات هامة عن مشروع معاً للقضاء على العشوائيات

Advertisements

قام المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس، بالنشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو الخاصة بالأعمال الجارية بمشروع “معًا” لتطوير العشوائيات، الذي يتم إقامته بالدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسة معًا، ومحافظة القاهرة وتحت إشراف “مكتب RTC”، وجهود خمس شركات كبرى، وذلك على أرض حي السلام ثانِ التابع لمحافظة القاهرة.

13 معلومة عن مشروع معاً للقضاء على العشوائيات

يقع مشروع معاً بحي السلام ثان في محافظة القاهرة. يضم مشروع معاً ما يقرب من 4416 وحدة سكنية على مرحلتين. يضم المشروع إقامة ما يقرب من 136 عمارة سكنية من أربعة نماذج. نفذت مؤسسة معًا ما يقرب من 34 عمارة سكنية في المرحلة الأولى التي تضم حوالي 1104 وحدة سكنية. تضم المرحلة الثانية من مشروع معاً ما يقرب من 3312 وحدة سكنية، مقسمين على حوالي 102 عمارة. اعتمدت فكرة مخطط التطوير على استكمال إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات. يبلغ عدد الوحدات السكنية في العمارة بنموذجي “1/ 3″، ما يقرب من 24 وحدة سكنية. عدد الوحدات السكنية في العمارة بنموذجي “2/ 4″، يقرب من 48 وحدة سكنية. يضم المشروع عدد من المباني الخدمية تتضمن على التالي: “مستشفى ، مدرسة ابتدائي، مدرسة إعدادي، بالإضافة إلى وجود حضانة، ومدرسة ثانوية عامة”. يضم المشروع حديقة أطفال، مركز تجاري، مركز ثقافي، قاعة سينما، مسجد، قاعة متعددة الأغراض، مقر الجمعية”. يتضمن مشروع معاً على: “دار رعاية الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب وجود دار رعاية المسنين، منطقة الورش والحرفيين”. تبلغ المساحة المخصصة للمشروع معاً ما يقرب من 60 فدان، منها حوالي 34.7 فدان للعمارات وما يقرب من 14.2 فدان للخدمات، وحوالي 8.4 فدان مخصصة للطرق والممرات الخاصة بالمشاة، إلى جانب وجود 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة. تصل القيمة التقديرية للمشروع بدون شبكات المرافق ما يقرب من 547 مليون جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد 11 سيارة تراجعت أسعارها في أول أسبوعين بأغسطس.. تعرف عليها

Advertisements

مشروع معاً لتطوير العشوائياتأحد المشروعات التي تنفذها الدولة لتسكين سكان المناطق العشوائية بالتعاون مع مؤسسة معا ةمحافظة القاهرة وبإشراف مكتب RTC وجهود 5 شركات كبرى. Posted by Ihab Hanafi on Thursday, August 15, 2019