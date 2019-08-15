السبت المقبل.. معهد الأورام يعود لطبيعته ويستقبل المرضى

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قال عميد المعهد القومي للأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، إنَّ أعمال ترميم المعهد لا تزال مستمرةً، مؤكدًا توضيح مسارات جديدة لكي يدخل المرضى إلى مقر العيادات الخارجية والطوارئ وكذا غرف العمليات، كي لا يتأثر المرضى بأي شيء يحدث أثناء عمليات الترميم.

وأضاف عميد معهد الأورام، أنَّ المعهد سيستقبل المرضى والعمليات ويعود للعمل بكامل طاقته، يوم السبت المقبل الموافق الـ 17 من أغسطس لعام 2019، كما كان قبل الحادث الإرهابي، مشيرا إلى أنَّ المعهد قام بشراء معدات جديدة بدلا من المعدات التي تعرضت للتلف جراء التفجير الذي حدث أمام المعهد، مؤكدا أن هناك معدات سيعمل المعهد على شرائها لكن عقب انتهاء عكلية الترميم بالكامل.

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وأعلن الدكتور حاتم أبو القاسم، عودة المرضى الذين نقلوا من معهد الأورام عقب الإرهابي إلى أماكنهم مرة أخرى من المستشفيات المختلفة؛ لتقديم العلاج لهم في المعهد مرة أخرى، يوم السبت المقبل.

واستشهد نحو 22 مواطنا وأصيب 30 آخرون من المدنيين، الأحد قبل الماضي، في حادث تفجير سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري أمام المعهد القومي للأورام، وسط العاصمة القاهرة.