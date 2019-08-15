شعبة الدواجن: نتوقع ارتفاع الأسعار ليصل سعر الكيلو 25 جنيهًا

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كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية،صباح اليوم الخميس، الموافق 15 أغسطس، عن توقعاته بأن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا تدريجيًا بعد انتهاء عيد الأضحى لتعود إلى مستوياتها الطبيعية بين 24 و25 جنيها للكيلو الواحد في المزرعة، يأتي هذا بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته الأسعار مع دخول العيد وإقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء.

وعلل رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد، في تصريحات صحفية، هذه التوقعات بزيادة الأسعار إلى عودة نشاط حركة البيع والشراء بالأسواق بعد انتهاء موسم العيد.

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وذكر السيد، إن أسعار الدواجن كانت قد شهدت انخفاض بشكل كبير قبل عيد الأضحي لتترواح بين 18 و20 جنيها للكيلو الواحد بالمزرعة، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيها.

وأفاد عبدالعزيز السيد أن سعر كيلو الدواجن، سجل اليوم الخميس، 20 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 24 جنيها بالأسواق، بحسب ما ذكره السيد لمصراوي.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة سجل اليوم الخميس 27 جنيها، ليباع بنحو 33 جنيها في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 35.5 جنيه بالمزرعة، وتباع حاليا بالأسواق بنحو 40 جنيها، كما ذكر إن سعر الكتكوت يتراوح حاليا بين 3 و5 جنيهات.

جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، علمًا بأن هذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، وبهذا فلا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.