غداً ذروة الموجة الحارة.. تحذيرات ونصائح هامة للهروب من طقس “الجمعة”

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تشهد محافظات الدولة المصرية اعتباراً من غداُ الجمعة حالة من الطقس المعتدل على كافة السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس شديد الحرارة على باقي أنحاء المصرية خلال ساعات النهار، لطيفاُ خلال ساعات الليل، تبعاُ للتصريحات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تكون كالتالي:

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تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما يقرب من 32 درجة مئوية.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الغربية ما يقرب من 32 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة على محافظة القاهرة ما يقرب من 39 درجة مئوية.

وتراوحت درجة الحرارة ما بين 42 إلى 44 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

تسجل درجة الحرارة ما يقرب من 41 درجة على مناطق جنوب سيناء، والغردقة.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة في الجو اعتباراً من الغد سوف تصل إلى 90% على المناطق الشمالية، ونسبة 80% على محافظة القاهرة، ومدن ومحافظات الوجه البحري، وتصل نسبة الرطوبة لـ 50% على مناطق ومدن شمال الصعيد ونسبة 20% على المناطق الجنوبية للدولة المصرية.

نصائح وإرشادات هامة أثناء الموجات الحارة

أعلن الدكتور حازم المصري، وهو أخصائي التغذية العلاجية والمناعة بالمركز البريطانية لعلاج السمنة عن بعض الإرشادات والنصائح الهامة التي يجب على الأشخاص اتباعها خلال الموجات الحارة، وهي كالتالي:

أبسط طرق الوقاية، والهروب من الموجة الحارة، وهو الابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان خصوصاً في أوقات الظهيرة. يفضل بالنسبة إلى فئة كبار السن التزام المنازل، وتحديدًا من الساعة تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وحتى تمام الساعة الـ 3 عصرًا. يفضل عدم خروج بالنسبة لمريض جيوب الأنفية، كذلك إلى الأشخاص المصابين بأمراض في الجهاز التنفسي، والحساسية والأطفال، ومرضى ضغط الدم والسكري إلا للضرورة. تناول كميات مناسبة من المياه تتراوح ما بين 2 إلى 3 لتر مياه للحد من الشعور بالحر، إلى جانب تناول الفواكه الصيفية المرطبة مثل تناول، البطيخ، والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة، أو نصف ثمرة فاكهة مع كوب مياه. تخفيف ارتداء الملابس خلال فترات النهار، وبالتحديد في وقت ذروة الموجة الحارة. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون ارتداء كاب، أو ارتداء واقي رأس أو الشمسية. تناول كوب من عصير العنب البارد، حيث أن عصير العنب البارد يحتوي على نسبة عالية من السكريات، إلى جانب احتوائه على المعادن، والتي تساعد على إعادة التوازن لأعضاء الجسم. يمكنك وضع كمادات ماء باردة على الرأس، وحول العنق، والأرجل، وكذلك تحت الإبطين. وضع كريم الواقي من الشمس، من أجل حماية الجلد من الالتهاب والتسلخات الشمسية. الملابس المناسبة للطقس الحار، حيث يتم اختار الملابس المناسبة لتلك الفترة، وهي الملابس المصنوعة من الخامات الجيدة التهوية، أي يستطيع الهواء أن يمر عبر أنسجتها، والتي تحافظ على برودة الجسم، مثل ارتداء الملابس القطنية، أو الكتان، أو الجيرسيه، وتجنب ارتداء الملابس المصنوعة من مادة البوليستر، أو الملابس المصنوعة من النايلون، أو الملابس الحرير، و لا ترتدي العديد من طبقات الملابس، إلى جانب ارتداء حذاءً مريح وجيد التهوية أيضاً. اختر السراويل القصيرة مثل “الشورت”، أو القصات التي تتميز بالاتساع، مثل ارتداء الفساتين ذات قصة الجرس “A-line”، والتي تكون فضفاضة عند الذراعين، وعند منطقة الصدر، وكذلك الخصر، مع ارتداء الملابس التي تتميز أقمشتها بالألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان القاتمة أو الداكنة، وألوان الأحجار الكريمة مثل الزمردي، والبنفسجي، والأزرق. تجنب ارتداء الملابس السوداء، حيث إنها تحبس الضوء والحرارة مما يزيد من شعور الإنسان بالحرارة. ارتداء غطاء للرأس لتجنب التعرض بطريقة مباشرة لأشعة الشمس التي قد تصيب الإنسان بالإصابة ضربات الشمس. يجب أن يتمن تنظيف فلاتر المياه بشكل جيد، حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار كبرى للمواطنين. ضرورة ضبط التكييفات على درجات تتراوح ما بين 25 درجة إلى 27 درجة

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إسعافات أولية للمصابين بضربات الشمس

ضرورة الشخص المصاب بضربة الشمس في الظل، ويفضل أن يكون تحت المروحة أو في مكان به مكيف هواء.

وضع الشخص المصاب بضربة شمس بوضعية الاستلقاء، مع تخفيف ملابسه، ومحاولة تبريد جسمه بالماء البارد، أو عن طريق عمل “كمادات ماء بارد له”.

شرب كميات مناسبة من المياه مع بعض السكر، من أجل تجديد محتوى الماء بالجسم.

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو يعاني من الصداع الحاد، يمكن إعطاؤه كبسولات “الباراسيتامول”.

إذا لم يستجيب الشخص المصاب لتلك الإسعافات الأولية، فيجب أن يتم نقله فوراً إلى أقرب مستشفى.

تأثيرات الموجة الحارة على الأجسام البشرية

أشار رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من الأمراض الجلدية البروفيسور إيكهارد برايتبارت، أن التعرض لأشعة الشمس في الطبيعي وبدرجات الحرارة الطبيعية يعد من الأمور المفيدة للنفس، ومفيدة أيضاً للجسد على حد سواء، حيث إنه يساعد على إفراز هرمونات السعادة، ومن ثم يعمل على تحسين الحالة المزاجية والحالة الشعورية الخاصة بالراحة النفسية من ناحية أخرى، كما أنه يساعد الجسم على إنتاج فيتامين “D3″، الذي يعد من الفيتامينات الهامة لصحة العظام من ناحية أخرى.

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وأشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أشعة الشمس تنطوي على بعض المخاطر على صحة الإنسان، فإلى جانب خطر إصابة الإنسان بالحروق الشمسية، تعمل الأشعة فوق البنفسجية على خطر إصابة الإنسان بسرطان الجلد، علماً بإنة مع تكرار الإصابة بالحروق الشمسية يؤدي هذا إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد، و قد يتسبب بظهور حمرة في منتصف الوجه والأوعية الدموية الرفيعة خصوصاً حول منطقة الأنف.

كما يؤدي هذا إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة. كما ينتج عنه ظهور النمش بأحجام كبيرة، وكذلك ظهور شامات الشيخوخة “Age spots”، إلى جانب ظهور التجعدات وما يطلق عليه مسمى “Actinic Keratoses”، وقد يصيب بعض الأشخاص بالجفاف، وبضربة الشمس التي قد تكون مميتة في معظم الأحيان.

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