العظمى بالقاهرة تصل إلى 41.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

حيث يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على مدن الصعيد.

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وسجلت درجات الحرارة 34 درجة على السواحل الشمالية و36 درجة على السواحل الغربية، و41 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 42 و43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و39 درجة على جنوب سيناء والغردقة، فيما وصلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و65% على القاهرة والوجه البحري، و40% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.

أما عن طقس غدًا الجمعة، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وسجلت درجات الحرارة 32 على السواحل الشمالية و32 درجة على السواحل الغربية، و39 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 42 و44 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و41 درجة على جنوب سيناء والغردقة، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري، و50% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.​