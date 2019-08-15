متحدث الرئاسة يعلن تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء

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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأوضح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس خلال الاجتماع وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، حيث وصفه أنه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، خاصة الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، على أن تأخد الجهات المعنية في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، وقام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، خاصة خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا بعرض نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والمنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، فضلًا عن التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي واستراتيجي ممتد في هذا الشأن.

وقام وزير التجارة والصناعة باستعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، سعيًا وراء دمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الدكتورة نيفين جامع قامت باستعراض الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

أما عن آخر التطورات بشأن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، قال اللواء ناصر فوزي إن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية وفقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، وتابع اللواء فوزي أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 مليون متر مربع.