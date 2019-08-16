“شكيت في سلوكهم والجيران السبب”..تفاصيل مقتل فتاتين على يد والدهما ورمي جثتيهما بترعة الحوامدية

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في فعل تجرد من معاني الرحمة ومشاعر الأبوة، أقدم عامل في العقد السادس من عمره، على إنهاء حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب.

وقام العامل، باستدراج ابنيته من منزله بالحوامدية لمنطقة زراعية وذبحهما ثم ألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية، ثم اعترف “نصر.ع”، 60 سنة، بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بعد زعمه بشكه في سلوكهما.

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وأضاف المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث بأنه عقد النية وقرر التخلص من ابنتيه بعدما أدخل الأهالي وجيران المنطقة التي يقيم بهما الشك لقلبه تجاه الفتاتين.

يذكر أن قوات الأمن بالجيزة قد عثرت على جثتين لفتاتين مذبوحتين بجوار ترعة بالحوامدية، لتبدأ من بعدها التحريات للتوصل إلى القاتل.