انكسار الموجة الحارة وانخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض منذ 3 أيام لموجة حارة ارتفعت فيها درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بشكل ملحوظ، وأرجع رئيس الهيئة السبب الحقيقي وراء تلك الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد، إلى تعرض شمال البلاد لمنخفض الهند الموسمي، في حين أن جنوب البلاد يتأثر بمنخفض السودان.

وكشف “عبدالعال”، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، الموافق 16 أغسطس، إن هناك احتمالية لتعرض البلاد لموجة حارة جديدة قريبًا كالتي شهدتها أغلب أنحاء الجمهورية حاليا، معللًا ذلك أننا نعيش فصل الصيف ووارد حدوثها في أي وقت.

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ومن جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عصر اليوم، بيانًا تضمن الإعلان عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة أيام “السبت، الأحد، الاثنين”.

تفاصيل طقس يوم السبت الموافق 17 أغسطس

حيث قال خبراء الهيئة، إنه من المقرر أن يسود يوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت توقعات خبراء الهيئة، أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، موضحة أن الرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

السواحل الشمالية الغربية 32 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 24

الوجه البحري والقاهرة 37 25

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 39 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29

تفاصيل طقس يوم الأحد الموافق 18 أغسطس

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس المعتدل على السواحل الشمالية يوم الأحد المقبل، بينما يكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كذلك نجد أن هناك ظهور للسحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والتي من المتوقع أن يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق حلايب وشلاتين، و قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 32 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 24

الوجه البحري والقاهرة 36 25

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29

تفاصيل طقس يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس

وخلال بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم عغن تفاصيل طقس الثلاثة أيام المقبلة، نجد أن الخبراء يتوقعون أن يكون طقس الإثنين المقبل، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، هذا فضلًا عن وجود نشاط للرياح المعتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 30 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 24

الوجه البحري والقاهرة 35 25

جنوب سيناء والغردقة 37 28

شمال الصعيد 36 28

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد وجه النصح للمواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة خاصة في الظهيرة، واصطحاب “كاب أو شمسية” وتناول شرب المياه والسوائل، والتوجه إلى المستشفى في حال التعرض لارتفاع درجة الحرارة خاصة كبار السن والأطفال، وذلك لتلقي العلاج.

ياتي هذا بعد أن تعرضت أغلب أنحاء الجمهورية منذ الأربعاء حتى اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، لموجة حارة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تعد القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد الأكثر تأثيرًا بالموجة الحارة، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة يومي الخميس والجمعة 41 درجة.