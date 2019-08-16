عطا: 86 ألف طالب سجلوا رغباتهم لتحويلات تقليل الاغتراب بمرحلتي التنسيق

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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، عن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، حيث بلغ حتى الان نحو 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق للالتحاق بالجامعات.

وأصدر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، بيانًا ذكر فيه أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء المقبل، منوهًا إلى أن التحويلات سوف تكون في حدود النسبة المقررة وهي 10%.

وأشار عطا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي :التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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وأوضح رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، صرح عطا أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.