رغم الطقس الحار أمطار في قنا.. ودراسة تكشف الأسباب والتغيرات المناخية

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رغم ارتفاع درجات الحراراة في معظم محافظات الجمهورية، وسيادة الطقس الحار، فإن محافظة قنا شهدت اليوم الجمعة هطول أمطار خفيفة خاصة في المراكز الشمالية، فيما كست الغيوم سماء المحافظة وسط درجة حرارة مرتفعة كعادتها في شهر أغسطس، من كل عام تعدت الـ 35 درجة مئوية متأثرة بالكتلة المدارية الحرارية القادمة من السودان.

وحول سبب هطول الأمطار في ظل ارتفاع درجات الحراراة، أوضحت دراسة علمية حديثة بعنوان تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الإنتاج الزراعي في جنوب الوادي، للدكتور محمد سيد حسن بكلية زراعة قنا، أن التغيرات المناخية ستؤدي إلي نقص الأمطار الساحلية في شمال البحر المتوسط وزيادة كمية الأمطار في الجنوب في مثلث حلايب وشلاتين وجبال البحر الأحمر وجبال سيناء.

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وهناك 9 سيناريوهات لتدفق نهر النيل ما بين الانخفاض والقوة حتي عام 2050م حيث تزداد معدلات البخر في المسطحات المائية ونهر النيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، بحسب الدراسة العلمية.

وستؤدي التغيرات المناخية بحلول 2050م علي محصول القصب في الصعيد إلي احتياجه للمياه أكثر وكذلك القمح والقطن مع زيادة نسبة الحشرات والآفات الضارة بسبب الدفء.