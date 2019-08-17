اليوم.. السيسي يفتتح مشروعات صوب زراعية في قطاع محمد نجيب

Advertisements

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح صباح اليوم نحو 1300 صوبة زراعية، على مساحة تيلغ عشرة آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب لـ”الزراعات المحمية”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ مشروع الصوب الزراعية الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قطاع محمد نجيب يعادل إنتاج نحو مليون فدان من “الزراعاتِ التقليدية”، موضحًا أنَّ مشروع الصوب الزراعية في قطاع محمد نجيب يُعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وقال السفير بسام راضي إنَّ المشروع يهدُف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، مع ترشيد استخدام مياه الري.

يشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات الصوب الزراعية، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال طائرة هليكوبتر، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضًا مصنعًا لتعبئة وتغليف المنتجات التي يجرى إنتاجها من مشروع الصوب الزراعية، ومجمعًا لإنتاج البذور.