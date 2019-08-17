البيوت الزراعية بمحمد نجيب ستوفر 1.5 مليون طن من الخضراوات

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أعلن مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين ، إنه جاري العمل خلال الوقت الراهن على استكمال كافة المراحل الخاصة بالمشروع في المناطق التالية: أبو سلطان بالإسماعيلية، ومنطقة اللاهون بالفيوم، الفشو والعدوة في محافظة بني سويف، ومحافظة المنيا، حيث تم إقامة ما يقرب من 7853 بيت زراعي على مساحة تصل إلى 87 ألف فدان.

وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال كلمته أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح ما يقرب من 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب، أن هذا المشروع يعد من المشروعات القومية لإنشاء وزراعة أكثر من عشرة آلاف بيت زراعي على مساحة تقرب من 100 ألف فدان، ويتم خلال الوقت الراهن افتتاح المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي.

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وأضاف أن هذا المشروع سوف يعمل على تحقيق ما يقرب من 1.5 مليون طن من الخضروات سنوياً بعد أن يتم استكماله خلال عام 2021، مع إتاحة أكثر من 300 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وكل هذا جاء بالتعاون الذي قدمته العديد من الأجهزة العاملة بالدولة المصرية خصوصاً، وزارة الزراعة، ووزارة الري، ووزارة الكهرباء، بالإضافة لمشاركة العديد من الشركات المصرية، وشركة روفيدا الإسبانية.

وتابع اللواء مصطفى أمين أن هذا الافتتاح جاء بفضل من الله جل وعلا، وبفضل جهود الرجال الذين قد شاركوا في العمل على تنفيذ، ودعم كامل من قبل القوات المسلحة المصرية.

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