ضبط المتهمين بحرق محامي أبو كبير بالشرقية

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قامت وحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع إلى مديرية أمن محافظة الشرقية، اليوم السبت، بضبط طبيب بيطري، وشقيقه، وزوجته، على خلفية اتهامهم السالف ذكرهم بإشعال النيران بمحامي في منطقة أبو كبير بالشرقية، بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم، وبين جاره في قرية “طوخ” التابع إلى دائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من قبل العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قبل أسرة المواطن “ناجي محمود” البالغ من العمر 45 عاماً، يعمل بالمحاماة، ويقيم في قرية “طوخ” التابعة إلى دائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من”ع.ا.ل” طبيب بيطري، وشقيقه “ع”، وزوجته، جيرانهم في القرية، بسكب البنزين على المحامي، وإشعال النيران فيه، بعدما حاول المحامي أن يقوم بفض مشاجرة بين أحدهم، وبين أحد جيرانه في القرية.

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أسفر الحادث عن إصابة المحامي “ناجي محمود” البالغ من العمر 45 عاماً، بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر، ومناطق في أنحاء متفرقة بالصدر، والساق اليسرى، وجرى نقله على إثرها إلى مستشفى “ههيا للحروق”، وقد تم التحفظ على المتهمين تحت تصرف “النيابة العامة”.

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