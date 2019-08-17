السيسي يفاجئ رئيس الوطنية للزراعات ويسأله: “بتقبض كام” والأخير يجيب: ” راتبي 14200 جنيه”

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وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سؤالًا لافت للانتباه إلى اللواء محمد عبدالحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية أثناء كلمته بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية اليوم، حين ساله قائلا: “أنتَ بتقبض كام؟.وهنا رد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: “بقبض 14 ألفًا و200 جنيه يا ريس”.

وتعقيبًا على إجابة اللواء محمد عبدالحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، تابع الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع الـ 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية: “انتوا عارفين اللواء محمد عبد الحى مش لو غمض عنيه.. ده لو غمض شعراية من جفن عينه.. يعمله كل يوم 10 و20 مليون جنيه.. المشروع ده بيعمل عشرات، وقد تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات”.

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ووجه الرئيس السيسي حديثه للحاضرين متابعًا: “بسأل اللواء عبد الحي في يوم أنت ساكن فين؟ قالي أنا ساكن في حتة بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة”.

وأضاف السيسي: “ممكن حد يقولي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللى يعمل كدا ملوش مكان بينا”.

ولفت السيسي إلى أن هناك بعض الناس تقول كلام مغرض ليس له أساس من الصحة حين قال: “في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول.

كان ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من “قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية”، في منطقة الساحل الشمالي.

ومن ناحيته أوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج هذا المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

مشيرا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لدي المواطنين فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.​

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