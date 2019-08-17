السيسي يوجه رسالة للمتعدين على أراضي كينج مريوط.. هاخد الفلوس كاش واللي معهوش ميلزموش

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وجه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحل أزمة التعدي على أراضي الدولة المصرية بكينج مريوط، بمحور اسمه “أم زغيوي”، كان اللواء كامل يتحدث عن مشروع توسعة محور 26 يوليو، حيث قال، “عندكم محور تاني نعمله، ونعمل محور تاني موازي ليه ينهي التعدي على كينج مريوط”.

قد أعلن السيد الرئيس، خلال فعاليات افتتاح مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسى مطروح “وده معناه للمحافظ، وكل المعنيين بالدولة المصرية إن موضوع تقنين الأراضي المستردة من كينج مريوط متتعملش إلا لما تتعرض عليا، لأن هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، والناس اللي ليها تواجد هناك الموضوع يتعرض عليا، ويتعمل المحور الموازي لـ 26 يوليو، ومحور أم زغيوي، ويقطع الحد الخلفي للتعدي على كينج مريوط”.

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وتابع السيد الرئيس حديثه، “الأراضي التي تم الاستلاء عليها، وسوف نقبل أن يتم تقنين أوضاعها بالفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخد الفلوس كاش مش هعمل محور يكلفني اثنين أو ثلاثة مليار جنيه، وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده بمصر انتهى، والله مفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لحد، الأراضي التي يتم التعدي عليها، أنا مش ضد حد، لا والله أن ضد الفوضى والإهمال واللادولة”.

ووجه السيد الرئيس رسالة إلى المواطنين المصريين، “كل الناس أهلي، وحبايبي، وأخواتي، اسمعوها مني الناس بتعمل بالدولة اللي هي عايزاه، وده لا يليق بينا، تاخد ليه حاجة مش بتاعتك، وأنا أسيبك تاخدها ليه، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه”.

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