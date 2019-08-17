السيسي يوجه بهدم مسجد يعيق محور المحمودية.. “النبي ميرضاش بكده”

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، “إنه لابد من حل أزمة مسجد الذي يتم اتخاذه كمقام يعيق إقامة محور المحمودية، النقطة الثانية أن المسجد يعد “مقام”، بقول لكل اللي بيسمعني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعوق الحركة بالمحور والكوبري اللي لازم يعدي على المنطقة دي”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، “اللواء إيهاب موجود، لو انا فاهم كويس، المسجد ده بطريق محور المحمودية نفسه، وأنتم عارفين كده، وكمان الكوبري الجديد اللي هيتعمل، يا جماعة ياللي بتسعمونا ما أسهل علينا نقول للجيش، ومدير الأمن بالإسكندرية خشوا خلصوا المشروع”.

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وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: “النبي محمد ميرضاش بكده، أن يتوقف الطريق والكوبري علشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قولنا شوفوا مكان جديد، ونعمل طبق الأصل، أو أحسن زي المسجد ده”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي،يقوم بافتتاح مشروع الصوب الزراعية بما يقرب من 1300 صوبة زراعية على مساحة تصل إلى 10 آلاف فدان في إطار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من “قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية”، بمنطقة الساحل الشمالي.

وقد أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن إنتاج المشروع سوف يعادل ما يقرب من مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر بمجال الصوب الزراعية في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع القومي إلى المساهمة في العمل على تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على سد الفجوة بين الإنتاج الزراعي، وبين الاستهلاك بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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