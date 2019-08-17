الرئيس منتقدًا التعدي على حقوق الدولة.. “والله ما أسيب لأبني جنيه”

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إنه لن يسمح بالتعدي على أراضي الدولة المصرية أو التعدي على ممتلكاتها من جانب المواطنين المصريين، وأكد السيد الرئيس، “لازم الدولة المصرية تبقى قوية، واللي بيحصل من تعديات لأن الدولة رخوة، ومفيش سيطرة”.

جاءت تلك التصريحات من السيد الرئيس، خلال فعاليات افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وأضاف السيد الرئيس”والله العظيم أنا ما أسيب لأبني جنيه، علشان ده حرام، وتروح تجح، وتعمل عمرة بمال مش بتاعك”.

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وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، “مينفعش تبقى الدولة رخوة، ومفيش سيطرة، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، وأي حد عايز ياخد أي حاجة ياخدها، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه”.

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