الرئيس يسأل عن رقمنة مشروع الصوب الزراعية.. رئيس الشركة الوطنية يجيب: كله متسجل

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استمع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى شرح تفصيلى حول مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، والمعدات الموجودة فيه، وكذلك نظام زراعة النباتات باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الأراضى الزراعية، كما استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن صوبة مقام على مساحة تقرب من ثلاثة آلاف فدان زراعية من أجل إنتاج الخيار.

وخلال الشرح المقدم من قبل أحد المتخصصين في المشروع، قاطع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه، قائلا، “هل أحنا عاملين رقمنة للمشروع كله يعنى كل البيانات للمشروعات فيها والإنتاج والكميات، وعدد العالمين والإنتاج اليومي”، وأجاب على السيد الرئيس اللواء محمد عبد الحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، “تمام يا فندم كله متسجل”.

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جاء تلك التصريحات خلال حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات افتتاح مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسى مطروح.

وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات التي تضمنت إقامة 1300 صوبة زراعية على مساحة تصل إلى 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى إقامة مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية، التي يتم إنتاجها من قبل المشروع، إلى جانب وجود مجمع لإنتاج البذور.

يأتي هذا المشروع، ضمن المشروع القومي الخاص بالصوب الزراعية، الذى يتم إقامة من قبل الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويهدف المشروع إلى إقامة مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، والعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة في مناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع ما يقرب من مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على نظام ترشيد استخدام المياه، كما يساهم بشكل كبير في العمل على زيادة الصادرات الزراعية المصرية، إلى جانب تدريب عدد كبير من الشباب والعاملين في المشروع على أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

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