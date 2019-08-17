تكلف رئاسي للقوات المسلحة والداخلية بحل مشاكل محور المحمودية خلال 3 أيام

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صرح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن محور المحمودية يواجه مشكلتين، المشكلة الأولى تتعلق بسوق الحضرة، لفت السيد الرئيس إلى أن هناك مخطط من أجل إقامة سوق أخر مكان هذا السوق، وطالب السيد الرئيس بضرورة افتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور دون وقوع أى أضرار للمتواجدين بالسوق، من خلال بناء سوق جديد.

وأكد السيد الرئيس أن المشكلة الثانية تتمثل في وجود المسجد بالقرب من محور المحمودية، وأوضح السيد الرئيس”أنا بقول لكل اللى بيسمعنى فى مصر، أن المسجد ده والمقام الموجود فيه بيعيق الحركة فى المحور، احنا بنتكلم عن مشكلة عامة، والله العظيم النبى محمد ما يرضى بكده، احنا قولنا شوفو مكان جديد واحنا نعمل مسجد طبق الأصل وأحسن من المسجد ده، زى ما عملنا مساجد قبل كده، اللى كان موجود غلط وكان تعدى، والمساجد والكنائس لا تبنى على الأرض غلط أو حرام، ولكنها تبنى على أرض صح بموافقة الدولة، واللى مش يعمل كده بيعمل حاجة غلط، وده من منظور دينى، الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول بنبنى جامع، ربنا مش يقبل الجامع بتاعه يتعمل كده، ربنا يقبل أن الجامع بتاعه يتعمل على أغنى أرض بالفلوس، تتحط الأراضى وتتخصص أو تشترى، لكن اننا ناخد الأراضى علشان نعمل مسجد نصلي فيه”.

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وتابع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، “أن وزارة الداخلية، والقوات المسلحة مسؤولة أمامى، وأمامها 3 أيام من أجل حل تلك المشاكل بشكل كامل، محدش يتعرض للدولة فى مصلحة الدولة فى مصلحة المواطنين”.

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