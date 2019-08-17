خلال يوليو 2019.. اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

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صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالإمارات قد قامت باعتماد ما يقرب من 2442 عقد عمل، وشهادة استمرارية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد ما يقرب من 850 تأشيرة عمل، إلى جانب تفويض شركة إلحاق عمالة بجلب ما يقرب من 60 فرصة عمل للعمالة المصرية، والعمل على توفير ما يقرب من 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

وقد أعلن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إنه قد تم التواصل مع المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد، حول إجمالي المستحقات المالية المحصلة من أجل حل شكاوى العاملين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أشار أنه قد تم العمل على تحصيل ما يقرب من 10 آلاف، و 719 درهم إماراتي أي ما يعادل 48 ألفاً و342 جنيهاً مصرياً تقريباً.

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وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي قد تلقى ما يقرب من 21 شكوى من العمال المصريين، وقد تم حل ما يقرب من 8 شكاوى منها بالطرق الودية، كما تم إحالة شكوى واحدة إلى القضاء من أجل البت فيها، ومازالت هناك ما يقرب من 12 شكاوى قيد البحث والدراسة، بالإضافة إلى الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل ما يقرب من 5 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت، والمصالح الحكومية من أجل حل شكاوى المصريين العاملين بالإمارات، بالإضافة إلى عقد اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل العديد من المشاكل التي تصادف العمالية المصرية بالإمارات.

وأشار إلى أن المستشار العمالي في الإمارات يتواجد بصفة دائمة، كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في مقر القنصلية العامة بدبي، من أجل ممارسة العمل، والعمل على حل كافة الشكاوى العمالية، والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارات، واستقبال مئات الاستفسارات، والعمل على حل العديد من الشكاوى العمالية سواء تليفونياً أو بصفة شخصية، بالإضافة إلى عمل زيارات إلى المستشفيات وخصوصاً لحالات الإصابة للعمالة المصرية بالإمارات.

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