شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض الأسعار بنسبة تصل لـ 25%

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كشفت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، عن مفاجأة سارة تضمنها تقريرها الأسبوعي،، الصادر اليوم السبت، الموافق 17 أغسطس، حيث ذكرت أن هناك انخفاض في أسعار كثير من الأصناف في قطاعها، بنسبة تتراوح ما بين ١٥ الي ٢٥% في سوق الجملة مما ينعكس على الأسعار في سوق التجزئة.

ومن ناحيته صرح حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح صحفي، إن سوق الخضروات والفاكهة مستقرهذه الأيام خاصة في ظل زيادة المعروض، وركود المبيعاتوهو ما انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع، واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق .

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وأضاف “نجيب” أنه يتوقع مزيدا من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة ،في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

وعلى صعيد متصل أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الغرفة تقوم بعملية رصد دائمة لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية، بشكل يومي خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة ،و سلع أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف علي اي مستجدات تحدث أولا بأول.

كما طمأن رئيس غرفة القاهرة التجارية المواطنين بأن كافة السلع متوفرة بالسوق، مشيرًا إلى أن الزيادة في المعروض تؤدي الي انضباط الأسعار ومزيدا من استقرار السوق.

وفي إطار قيامنا بالدور الخدمي لدى القراء ،يرصد لكم موقع ” مصر365″ في السطور التالية أسعار الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات، اليوم السبت 17 أغسطس 2019، والتي شهدت بعض أسعارها تراجعًا والبعض الأخر شهد حالة من الثبات.

حيث تراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 3.9 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الكوسة 5 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ15 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بجنيهين.

كذلك فإن سعر كيلو الباذنجان البلدي تراوح بين 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيها.