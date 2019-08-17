عاجل.. تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفً لـ “مميش”

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أصدررئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم السبت، الموافق 17 أغسطس، قرارا يفيد تعيين الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، فى منصب رئيس هيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.

من هو الفريق أسامة ربيع الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس؟

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نعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية بالفريق أسامة ربيع، فهو من مواليد عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى فى المناصب داخل القوات البحرية،بعدها شغل عددا من الوظائف الرئيسية أهمها، قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام.

كما نال الفريق أسامة ربيع شرف تولي منصب قائد القوات البحرية فى أبريل 2015، ثم تمت ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل الفريق أسامة على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة فى ثورة يناير وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، فى ديسمبر 2016.

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس جاء بعد القرار الجمهوري الصادر من سيادته اليوم، بتعيين الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.