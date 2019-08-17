“الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، على مدار الأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، إذ ذكر أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الصعيد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، الموافق 17 أغسطس، أن السواحل الشمالية والقاهرة تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، مما يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة، بينما المناطق الجنوبية تتعرض لمنخفض السودان الموسمي، مما يتسبب في خفض نسب الرطوبة وارتفاع الحرارة.

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وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وعدد من مدن جنوب الصعيد.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة، أكد عبدالعال، أن درجات الحرارة على القاهرة متوقع أن تصل إلى 37 وتنخفض تدريجيا لتصل إلى 34 درجة منتصف الأسبوع، وتصل إلى 39 درجة على شمال الصعيد و40 على الجنوب.

وتابع رئيس الهيئة : نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على مناطق السواحل الشمالية فتصل إلى 90%، بينما تنخفض على القاهرة وشمال الصعيد، فسجلت في القاهرة 75%، وشمال الصعيد 50%، والجنوب 20%.

أما بخصوص الرؤية صباحا فتكون متعذرة نوعا في ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد.

كما أكد عبدالعال أن نسب الرطوبة المرتفعة من المتوقع أن تستمر طوال شهر أغسطس، بينما تظل درجات الحرارة في معدلتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.