يصل إلى مليون جنيه.. شروط وتفاصيل قرض الصيادلة في 6 بنوك

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تتنافس بعض البنوك في تقديم الخدمات المصرفية لعملائها، حيث تقدم البنوك قروضًا للصيادلة بشروط محددة، وذلك بهدف تنشيط مبيعات القروض بالبنوك لبعض المهن المتخصصة.

حيث تضع البنوك عددًا من الشروط لبرنامج تمويل قرض الصيادلة، من بينها ضرورة توافر صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للصيدلية وإيصال مرافق لا يتجاوز 3 أشهر وصورة من الرقم القومي ورخصة مزاولة المهنة وكارنية النقابة، فضلًا عن كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر أو سنة.

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وتضع البنوك شروطًا أخرى منها نسبة المقترض في الحد الأدنى لرأس مال الصيدلية وأن يكون تجاوز عمل الصيدلية من عام إلى عامين كحد أدنى لضمان استمرارية العمل وجدية المقترض في السداد.

ويستعرض”مصر 365″ شروط وإجراءات قرض الصيادلة في 6 بنوك هم: مصر والعربي والشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي وأبو ظبي الأول على النحو التالي:

1- بنك مصر

تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

تصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة.

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن ألفي جنيه.

2- البنك العربي

تصل قيمة القرض إلى 675 ألف جنيه كحد أقصى.

تصل مدة سداد القرض 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 6 آلاف جنيه شهريًا.

3- بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB”

تصل قيمة القرض إلى 150 ألف جنيه كحد أقصى وترتفع إلى 300 ألف جنيه لعملاء البنك.

تصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 25% متناقصة.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط البنك ألا يتجاوز سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف جنيه.

4- المصرف المتحد

تصل قيمة القرض إلى 250 ألف جنيه.

تصل مدة سداد القرض إلى 4 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 20% إلى 22% متناقصة حسب الصيدلية.

المصاريف الإدارية يتم تحديدها حسب قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 64 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 500 ألف جنيه، حيث يرتبط القرض بالحد الأدنى لرأس مال الصيدلية.

5- مصرف أبوظبي الإسلامي

يصل الحد الأقصى للقرض إلى 500 ألف جنيه.

تصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة هامش ربحية البنك أي الفائدة 13% متناقصة.

المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز السن 65 عاما عند سداد آخر قسط القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف جنيه.

6- أبو ظبي الأول

تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

تصل مدة سداد القرض إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 23.5% متناقصة.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 15 ألف جنيه.