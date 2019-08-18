بعد تردد شائعة إرسال قوافل دعوية للمصطافين بالساحل الشمالي.. الأوقاف ترد

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع، عن استنكاره للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية التي نصت على إرسال وزارة الأوقاف المصرية قوافل دعوية إلى الساحل الشمالي، وإلى مناطق المصطافين، وأوضح أن تلك القوافل يتم إرسالها إلى أطراف الدولة المصرية من أجل سد العجز مثل المناطق القائمة في الساحل الشمالي، وكذلك العلمين.

وأوضح الدكتور جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كل يوم”، الذي يتم بثه عبر قناة “ON E” الفضائية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ما يتم تداوله عبر “السوشيال ميديا” من تسيير القوافل لمناطق التصييف أو المنتجعات تعد أنباء عارية تماماً عن الصحة، وأشار إلى أن توزيع قوافل الأوقاف يتم إجرائها طوال أيام العام، وليس خلال فصل الصيف فقط.

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وأكد الدكتور جابر طايع أن هناك احتياجاً فعلياً لمثل تلك القوافل، كما أن هناك بعض قوافل الأوقاف تذهب إلى “حلايب وشلاتين”، وإلى مناطق شمال وجنوب سيناء ، إلى محافظة مرسى مطروح بصورة مستمرة طوال أيام العام لسد العجز هناك.

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