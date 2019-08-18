خطوات يجب اتباعها في حالة فقدان بطاقة التموين

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يتفاجأ بعض من المواطنين بضياع أو سرقة بطاقة التموين الخاصة بهم، ومن أجل ضمان عودة بطاقة التموين لهم مرة أخرى دون أن يستخدمها السارق أو من وجد البطاقة والحصول على الدعم السلعي، ودعم التموين، وقد قام الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالخطوات الواجب اتباعها فور اكتشاف ضياع أو سرقة بطاقة التموين، وهي كالتالي:

خطوات يجب اتباعها في حالة سرقة أو ضياع بطاقة التموين

يجب الاتصال بشكل فوري بمركز خدمة العملاء على رقم التالي “19765”.

إبلاغ مركز خدمة العملاء، حتى يتم الوقف الفوري لتلك البطاقة.

يتم تحرير طلب رسمي بمكتب التموين التابع له من أجل عمل بطاقة جديدة، وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة بشكل نهائي، مع مراعاة، وفي حالة لم يتم تقديم صورة الطلب خلال الـ 3 أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة القديمة بشكل تلقائي.

تسلم الشركة المنفذة البطاقة الجديدة لمكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح فيه كافة البيانات الخاصة ببطاقة التموين الحديثة.

يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها، مع البيانات المدرجة على قاعدة البيانات، والتأكد من إجراء كافة التعديلات اللازمة.

يتم تسليم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة، بعد أن يوقع على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة، وعلى الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين، وعدد المستفيدين، و تاريخ الاستلام، اسم بدال التموين.

يتسلم المواطن “الرقم السري”، الخاص ببطاقة التموين الجديدة من مركز الخدمة.

يتمن صرف المواطن المقررات التموينية سواء السلعية أو دعم الخبز من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.

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