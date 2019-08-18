عودة رئيس بعثة الحج الرسمية من أراضي المملكة العربية السعودية

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عاد إلى أراضي جمهورية مصر العربية اليوم وزير الموارد المائية والري، وهو رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية اليوم السبت لمطار القاهرة بعد أن قام بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً.

وقد قام وزير الري والموارد المائية خلال أيام الحج لعام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً، بتفقد الحجاج المصريين، كما قام بتفقد أماكن إقامة الحجاج، والاطمئنان عليهم، وعلى توفير كافة سبل الراحة لهم ومتابعة غرفة العمليات التي تتابع بعثات الحج المصرية في أراضي المملكة العربية السعودية، والذين سجل عددهم خلال موسم الحج ما يقرب من 80 ألف حاجاً مصرياً.

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