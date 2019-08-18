“التخطيط” تتيح تجديد الرخصة إلكترونيًا وتوصيلها للمنزل بالبريد

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أعلنت وزارة التخطيط المصري، عن إتمام ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية في صورة مكاتب خلفية، مع تبسيط دورات العمل.

وأوضحت التخطيط في بيان لها اليوم، الخميس، أن المواطن يستطيع تجديد رخصته إلكترونيًا بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات المتاحة على هاتفه المحمول والحصول على رخصته في المنزل من خلال البريد.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ منظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية بنيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية.

وفي إطار التعاون بين الوزارة وبين النيابة العامة، انتهت من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق، المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، فضلًا عن إتاحة خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها مركبة المواطن، أو تسليمها للعنوان الذي يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدد وسائل الحصول على الخدمة.

كما تم التعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات مصر، حيث تم تطوير المنظومة المعلوماتية المتكاملة الخاصة بمكاتب البريد، حتى بتم تسهيل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها.

وعن الخدمات الإلكتروني التي يمكن أن يجدها المواطن عبر بوابة الحكومة المصرية والتي تتعلق بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات تتضمن: الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقديم طلبات التظلم ومتابعتها، والسداد بوسائل متعددة، وشهادة براءة الذمة، والتوصيل لأي مكان من خلال البريد المصري مع متابعة موقف التوصيل.

وأشارت وزارة التخطيط أنها أتاحت التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أنظمة أجهزة المحمول المختلفة بما يساعد في تحقيق زيادة عدد القنوات والنوافذ التي تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت الوزارة على أن إتاحة الخدمات التي تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة ونشر على مستوى النيابات، يساعد في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى نحو 10 دقائق.