تكليف رئاسي لمدبولي بإخلاء القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية خلال 2020

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كلَّف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بإخلاء محافظة القاهرة من كافة الوزارات وجميع المقار الإدارية الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه سوف يتم تنفيذ التكليف الرئاسي خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة إلى دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي، والأثري.

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وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، “إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سوف يكون فرصة للاهتمام بالقاهرة، والاهتمام بمبانيها التاريخية، ومعالمها السياحية والاثرية”.

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