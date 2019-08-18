رئيس الحكومة يوجه بتطوير ميدان التحرير

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كلف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة البدء في عمليات تطوير ميدان التحرير ضمن الجهود الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن.

جاء هذا التكليف الوزاري خلال فعاليات اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير المهندس شهاب مظهر.

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وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، إن ميدان التحرير، يعد من أشهر الميادين في جمهورية مصر العربية، بل وفي العالم بأسره، والحكومة المصرية مهتمة بإظهاره بأبهى صورة له، ليكون مزاراً، ضمن المزارات السياحية والأثرية بالمنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، “هناك تكليف رئاسي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات، والمقار الإدارية الحكومية خلال العام القادم 2020، وهو ما يسمح بعودة القاهرة إلى دورها التاريخي، ودورها الثقافي، ودورها السياحي والأثري أيضاً”.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة، خصوصاً المتعلقة بالعمل على إنتهاء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لفت إلى أنه يجرى خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى ضمن خطة تطوير القاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون فرصة من أجل الاهتمام بالقاهرة، والاهتمام مبانيها التاريخية، وجميع معالمها الأثرية والسياحية، وأشار إلى أن ميدان التحرير يعد من أهم الميادين بالقاهرة، ولهذا تم التكليف بالعمل على تطويره على أعلى مستوى، حيث سوف يتم تزيين الميدان بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول يصل إلى 19 متر، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع.

وقد كلف رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شهاب مظهر، بسرعة الانتهاء من مخطط تطوير ميدان التحرير لتتولى شركات المقاولات التنفيذ على الفور.

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