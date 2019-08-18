حبس طالب بعد اتهامه بحرق معهد أزهري بسوهاج

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أصدر اليوم نيابة الأحداث في سوهاج، أمراً قضائياً بحبس طالب بالصف الأول الإعدادي في معهد الصلعا الإعدادي الثانوي الأزهري التابع لدائرة مركز سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات القضائية، وإيداعه في حجز الأحداث التابع لمركز سوهاج، بسبب اتهام الطالب بإشعال النيران بغرفة داخل المعهد تحتوي على ملفات الطلاب.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، إخطاراً من قبل العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران داخل أحدى غرب “معهد الصلعا الإعدادي الثانوي الأزهري”.

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وقد انتقل على الفور لمكان الحادث قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين من تحريات التي قام بها المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، أن وراء واقعة حرق المعهد الأزهري طالب يدعى “علي. ص. ا. ا”، وهو تلميذ بالصف الأول الإعدادي، بعد أن جرى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمعهد، وتبين من الفحص احتراق عدد من الملفات الخاصة بطلاب المعهد.

وجرى ضبط الطالب المتهم، وتم مواجهته بالحادث، اعترف الطالب بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه قد قام بتسلق سور المعهد الأزهري، وقد قام بإشعال النيران في أحد الغرف التابعة للمعهد الخاصة بحفظ ملفات الطلاب، عقب سكبه كمية من “السولار”.

وأضاف أنه قد ارتكب تلك الواقعة بعد رسوبه في أربعة مواد، وقد تم إجراء التحرير اللازمة الخاصة بالواقعة ، وعرض الطالب على النيابة على نيابة الأحداث أيضاً التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات القضائية.

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