السيسي يوجه بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته للمسؤلين المعنيين بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير بالعاصمة، علمًا بأن هذا التطوير يأتي ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.

كان ذلك خلا الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، الموافق 18 أغسطس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير.

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وأثناء الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي: ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة، مضيفًا أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطوير القاهرة التاريخية، بالتزامن مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأشار مدبولي في حديثه إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في محافظة القاهرة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأكد رئيس الوزراء على أن انتقال الصالح الحكومية والوزارات برمتها للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، لافتًا إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، لذلك صدرت التكليفات بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 مترًا، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع، مطالباً المهندس شهاب مظهر، بسرعة الانتهاء من مخطط التطوير لتتولى شركات المقاولات التنفيذ على الفور.