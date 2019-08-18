منحة لا تُرد لغير القادرين.. إسكان البرلمان تضع تصورًا جديدًا لأزمة الإيجارات القديمة

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قدم عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري النائب إسماعيل نصر الدين، مقترح يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، من خلال إضافة مادة تسمح للحكومة المصرية بإقامة صندوق تقدم من خلاله منحة لا ترد من أجل سداد الإيجار للمواطنين الغير قادرين.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، خلال تصريحات صحفية له، أن الوضع الراهن لقانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وأعلن أنه سيتم تقديم مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب المصري، خصوصاً ليتم تقديم حل تلك الإشكالية، ولفت البرلماني إلى أن المواطنين المصريين الغير قادرين على سداد قيمة الإيجارات القديمة بالأسعار الجديدة يمكنهم الحصول على الدعم من قبل صندوق الحكومة المصرية.

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وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، إلى أن فكرة إقامة صندوق تكافل إسكاني، تقوم على نفس فكرة الخاصة بالتأمين الصحي الاجتماعي، وخصوصاً أن الدستور المصري قد نص على أن الدولة المصرية يجب أن تكفل حق سكن صحي ملائم لكل مواطن على الأراضي المصرية، وأكد على وجود العديد من المعايير التي سوف يتم وضعها من أجل معرفة من يستحقون الحصول على دعم صندوق التكافل، أهمها قيمة الدخل الخاصة بالأسرة التي تطلب الحصول على هذا الدعم.

وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أنه توجد العديد من الموارد التي تستطيع الحكومة المصرية من خلالها أن تقوم على تقديم دعم “صندوق التكافل الإسكاني”، منها عائد ما سوف يتم تحصيله من التصالح بمخالفات البناء، خصوصاً أنه سوف يدر دخلًا إلى الدولة المصرية يزيد عن 200 مليار جنيهاً مصرياً.

كما شدد البرلماني، على أن دعم الصندوق إلى الأسر المصرية الفقيرة الغير قادرة على دفع الإيجار، لن يكون دعمًا أبديًا، ولكن مع تحسن أوضاع تلك الأسر من الناحية المادية، سوف يتم وقف الدعم خاصة بهم، أن الهدف الرئيسي من تلك الخطوة، هو تقديم الدعم فقط، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

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