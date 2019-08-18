فيديو| لحظة مداهمة الداخلية لمنطقة السحر والجمال.. ومقتل 3 عناصر إجرامية

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قام قطاع العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة الداخلية المصرية، فيديو تظهر فيه جهود القوات التابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال مداهمة منطقة السحر والجمال، وقد أسفرت تلك العملية الأمنية عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية خلال عملية تبادل لإطلاق النار.

أوضحت المصادر الأمنية بقطاع الأمن العام، عن مصرع 3 من العناصر الخطرة الإجرامية من مروجي المخدرات، أثناء عملية تبادل لإطلاق النيران مع القوات الأمنية المصرية، وإصابة سيدة قد تم نقلها إلى المستشفى تحت تحفظ الشرطة المصرية، وبحوزتهم أسلحة نارية، مع ضبط كمية من مخدر “الهيروين”.

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جاء تلك المواجهة الأمنية في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في العمل على استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ منطقة “السحر والجمال”، مكان من أجل ترويج المخدرات، وقد أسفرت عمليات عن تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة منطقة “السحر والجمال” الحدودية القائمة بمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية، عن تحديد أماكن التي تتمركز فيها بعض من العناصر الإجرامية التي تعد من العناصر الشديدة الخطورة في منطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريق “السويس/ الإسماعيلية”، الصحراوي في دائرة مركز شرطة فايد في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وعقب أن تم تقنين الإجراءات الأمنية التي قام بها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية من أجل مداهمة تلك البؤرة الإجرامية، حيث بادرت تلك العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات الأمنية المصرية، التي بادلتهم بإطلاق النيران وتمكنت من التعامل، والسيطرة على هذا الموقف.

وأسفر عملية تبادل إطلاق النار عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وقد تم تحديد هوية أحدهم، وتبين أنه هارب من السجون خلال شهر يناير لعام 2011، أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة ستة سنوات بقضية مخدرات، وتم إصابة إحدى السيدات البالغة من العمر 28، عاماً، وتقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بطلق ناري وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة الأمنية اللازمة.

وقد أسفرت عملية التفتيش بموقع الحادث عن ضبط التالي:

ضبط ما يقرب من 10 أسطوانات لمخدر الهيروين، بوزن يقرب من 2.5 كيلوجرام.

تم العثور على 3 بنادق آلية.

تم ضبط ما يقرب من 20 خزينة لبنادق آلية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الطلقات.

تم ضبط نظارة ميدان “رؤية ليلية”.

تم ضبط 4 دراجات نارية.

تم ضبط 7 ميزان حساس.

تم ضبط 12 هاتف محمول.

كما تم ضبط مبالغ مالية.

يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العمل على الاستمرار ببذل المزيد من الجهود الأمنية من أجل تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة للقضاء على كافة البؤر الإجرامية على مستوى جمهورية مصر العربية.

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