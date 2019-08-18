بالفيديو.. مهاب مميش يعلن عن وصيته لمن سيتولى قناة السويس

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس اللواء مهاب مميش، عن وصيته لمن سيتولى إدارة قناة السويس من بعده، وذلك عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث أعلن اللواء مهاب مميش، “الشخص الذي يتولى المنصب من بعدي، يجب أن يضيف للمكان، وأن يحسن من المكان نفسه، جميعا بنكمل عمل بعض، وهناك قيادة ولادة، تقوم إنجاب المزيد من القيادات المصرية، من أجل أن نسلم بعض، فهذه بلدنا، وأي شخص يأتي بعدي بالمنصب يارب يكون أفضل منى 100 مرة”.

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وأضاف اللواء مهاب مميش، “لازم تكون قناة السويس أسرع قناة بالعالم من الناحية ملاحية، وأخطر قناة قادرة على التعامل مع التطور ببناء السفن، حيث أنه كلما تم التحسين بها يزيد الدخل القومي المصري، وأقل له أكمل المشوار، وحسن، وأعط القناة وقتك وعلمك، ويجب أن يكون هناك الجديد وأن يكون هناك جاذبية لمرور السفن بقناة السويس”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، قد أصدر أمس السبت قراراً بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيساً لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.

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وصيتي لمن يتولى قيادة قناة السويس السيد الفريق أسامة ربيع…السيد المهندس محمد زكي…يسعدني أن أبعث إليكم بأحر التهاني والتبريكات، للثقـة الأميرية الغالية التي أُوليتم إياها بتعيين السيد الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس والسيد المهندس محمد زكي رئيسا للهيئة العامة الإقتصادية وأدعو الله لكم بالتوفيق والنجاح لما فيه خير هذا البلد.وهذه هى وصيتي… Posted by ‎Mohab Mameesh – مهاب مميش‎ on Sunday, August 18, 2019